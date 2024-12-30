Тягач для бездорожья: обзор КАМАЗ-65954

В настоящее время самый мощный камский трехосный седельный тягач с односкатными колесами, внушительным дорожным просветом и регулируемым давлением воздуха в шинах, то есть реально способный работать в условиях бездорожья, — это КАМАЗ-65221.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)