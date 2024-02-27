Правительство предложило повысить порог ущерба по ряду экономических статей УК РФ

Правительство предложило поправки ко второму чтению законопроекта, предусматривающего повышение пороговых значений при определении крупного и особо крупного ущерба по некоторым экономическим статьям Уголовного кодекса (УК) РФ.
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