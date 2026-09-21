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Мировое обозрение

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Выживет ли человечество, если Йеллоустоун извергнется прямо сейчас? Пошаговая реконструкция событий

Выживет ли человечество, если Йеллоустоун извергнется прямо сейчас? Пошаговая реконструкция событий

В массовом сознании извержение супервулкана — это реки раскаленной лавы, сжигающие города и заливающие континенты.

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