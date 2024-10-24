Больше полусотни автобусов в Челябинской области работали с неисправными тормозами или рулем

Больше 50 автобусов работали на Южном Урале с опасными неисправностями. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с начала 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 23 тысяч административных нарушений, допущенных водителями автобусов.