Слово и дело

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Беременная Ольга Орлова выложила кадры из будущей детской комнаты

Беременная Ольга Орлова выложила кадры из будущей детской комнаты

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова ждет второго ребенка. Беременная исполнительница в соцсетях поделилась кадрами из будущей детской комнаты.

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