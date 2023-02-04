Беременная Ольга Орлова выложила кадры из будущей детской комнаты

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова ждет второго ребенка. Беременная исполнительница в соцсетях поделилась кадрами из будущей детской комнаты.
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