Инновации уральских металлургов отметили престижной премией

ММК получил премию в сфере корпоративных инноваций GIA за масштабный проект бизнес-оптимизации. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», группа ММК стала победителем премии в области корпоративных инноваций GIA – 2024 в номинации «Внутренняя инновация года».