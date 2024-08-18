В ХАМАС заявили об отсутствии продвижения в переговорах по заложникам

Первый этап переговорного процесса по освобождению заложников в секторе Газа не продемонстрировал прогресса, заявил представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади в интервью телеканалу Sky News.
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