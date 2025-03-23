Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Интересно!«Русские готовят ...
  • Владислав Владислав
    Надо выгнать из России ВСЕХ наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и зака...Силовики накрыли ...
  • Serg
    Не нравится новая политика? Всю таджикскую диаспору на вокзал- и по родным кишлакам, Там им юрты бесплатно раздадут и...Таджики требуют в...

На 30% выросло потребление сыровяленых колбас в России

На 30% выросло потребление сыровяленых колбас в России

В беседе с ТВЦ управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко связал рост спроса на колбасу с переходом россиян на готовые продукты, повышением доходов в регионах и улучшением качества колбас — состав стал более натуральным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх