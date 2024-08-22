Юлия Пересильд вместе с дочерьми вышла на красную дорожку фестиваля «Короче»

Актриса Юлия Пересильд и ее старшая дочь Анна выступили на фестивале короткометражных фильмов. В семье актрисы Юлии Пересильд произошло сразу несколько значительных событий на российском кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», который проходит в Калининграде.
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