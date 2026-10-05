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От 100 походов в туалет в день до победы над неизлечимой болезнью: как британец перевернул свою жизнь

Представьте себе человека, который ходит в туалет до ста раз в день. Для большинства это звучит как кошмар, но для британца Саса Парсада это была реальность в течение долгих месяцев.

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