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Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о пытках и похищениях со стороны ВСУ

Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о пытках и похищениях со стороны ВСУ

Василий Прозоров, ранее являвшийся подполковником Службы безопасности Украины, сообщил о своей готовности поделиться с ЕСПЧ информацией о внесудебных расправах и пытках со стороны украинских силовиков.

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Андрей
Суд его не будет заслушивать, им это невыгодно, двойные стандарты при вынесении решения суда ещё никто не отменял на Западе!!!)))))

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