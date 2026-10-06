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Царьград

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Средневековая ладья из Лиды стала хрустальным символом музея

Средневековая ладья из Лиды стала хрустальным символом музея

На стеклозаводе «Неман» по образцу шахматной ладьи XIV–XV веков, найденной при раскопках в Лидском замке, изготовили хрустальную статуэтку, которая станет наградой для победителей музейных конкурсов.

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