Средневековая ладья из Лиды стала хрустальным символом музея

На стеклозаводе «Неман» по образцу шахматной ладьи XIV–XV веков, найденной при раскопках в Лидском замке, изготовили хрустальную статуэтку, которая станет наградой для победителей музейных конкурсов.
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