Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп поручил помощникам готовить созвон с Путиным. Что американцы могут предложить Москве?

Трамп поручил помощникам готовить созвон с Путиным. Что американцы могут предложить Москве?

CNN сообщает, что Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным уже в ближайшие дни после сегодняшней инаугурации По данным источников канала, одной из целей беседы со стороны Трампа является обсуждение личной встречи с российским дидером в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.

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