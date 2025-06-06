Сценариев много, но никто ничего не знает

6 июня ожидается решение ЦБ по ключевой ставке. Поводов для радужных настроений и прогнозов совсем немного, да и сам регулятор не раз давал понять, что снижение ставки в середине года ничем не гарантировано.
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