Представлена Mazda3 2025. Она дешевле прошлогодней модели

Mazda объявила, что Mazda3 2025 модельного года стала дешевле прошлогодней модели. Автопроизводитель возвращает комплектацию S начального уровня для хетчбэка, что делает оба автомобиля немного более доступными, чем в прошлом году.
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