Апельсиновый пастернак без глютена с розмарином

Ингредиенты 200 г натертого на терке пастернака 3 апельсина 250 г мягкого сливочного масла 250 г сахара 1 щепотка соли 1 щепотка ванильной земли 3 яйца (размер M или L) 250 г безглютеновой мучной смеси 2 ч.
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