Золото подорожало до 4186 долларов за унцию

Золото подорожало на 0,3%, платина подешевела на 0,1%. Главные площадки торговли драгметаллами — Лондон, Нью-Йорк и Шанхай, на них приходится свыше 90% глобального оборота.
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