Не лужа. Факты о свирепости Азовского моря, которое глубиной с прыжок кенгуру.

Глаз дергается, когда кто-то фыркнет и назовет Азовское море «лужей». Я уже не говорю о том, что и на самую натуральную лужу фыркать не стоит: при неправильном обращении и она, и мелководный прудик за дачей может натворить много дел.
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