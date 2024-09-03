Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Людмила Фирстова (Таран)
    Люди не при чём, они пострадали из-за  идиотов во власти... Наши могут спасти их, что скорее всего и сделают...Затерянные в косм...
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Не лужа. Факты о свирепости Азовского моря, которое глубиной с прыжок кенгуру.

Не лужа. Факты о свирепости Азовского моря, которое глубиной с прыжок кенгуру.

Глаз дергается, когда кто-то фыркнет и назовет Азовское море «лужей». Я уже не говорю о том, что и на самую натуральную лужу фыркать не стоит: при неправильном обращении и она, и мелководный прудик за дачей может натворить много дел.

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