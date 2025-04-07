Священник вывез из разрушенной церкви в Курской области уцелевшие колокола

Священник Александр Зинченко, который посещает церкви и храмы в освобожденных районах Курской области, чтобы оценить их состояние и сохранить оставшиеся ценности, рассказал «Известиям» о своей деятельности.
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