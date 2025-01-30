Грамотная сборка телевизора от студента, часть 2

﻿﻿Продолжайте пост. Имеем слот с матрицей и новой подсветкой но обычную плату (не смарт тв) и телевизор с плохой матрицей но свежую плату смарт тв пойдем! Все идет вперед, изображение поворачивается в нужную сторону, матрица подходит по параметрам, все нормально.