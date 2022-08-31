В Вологодской области полицейские совместно с общественниками продолжают проведение мероприятий благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

В Великоустюгском и Никольском районах Вологодской области руководители ОМВД совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних и членами общественных советов накануне Дня знаний посетили семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации.