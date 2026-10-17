Покупатели из Крыма и Краснодара оказались в неравном положении. Оба региона находятся на юге России и пострадали от одной и той же волны атак на логистическую инфраструктуру летом 2026 года.
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