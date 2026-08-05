Секретное оружие Зеленского: юных украинки набирают в дроновые отряды

Киевские власти активно привлекают молодых женщин к управлению беспилотниками. Причиной этого, по мнению военного эксперта Яна Гагина, являются их природные качества: повышенная внимательность, усидчивость и способность быстро обрабатывать визуальную информацию.
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