Убранный на зиму электросамокат нельзя считать полностью безопасным предметом, если его аккумулятором неправильно распоряжаются во время хранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Бывшему пилоту Се...
- ИС Бывшему пилоту Се...
- Премьер Дании зая...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым