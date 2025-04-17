Росстат: в апреле подросли цены на бензин и дизельное топливо

По данным Росстата, в период с 8 по 14 апреля 2025 года средняя цена на бензин в России увеличилась на 8 копеек, составив 59,55 рубля за литр, в то время как дизельное топливо подорожало на 5 копеек, достигнув 71,09 рубля за литр.