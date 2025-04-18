Агроном рассказала, как на даче в саду создать «эскимосский дизайн»

С наступлением жаркого лета многие владельцы садов сталкиваются с проблемой ремонта: в это время года хочется наслаждаться природой и отдыхом, а не терпеть неудобства, связанные со строительными работами.
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