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ВКС РФ массированно атакуют ФАБами позиции ВСУ в Запорожской области

ВКС РФ массированно атакуют ФАБами позиции ВСУ в Запорожской области

ВКС РФ проводят массированную атаку по скоплению бронетехники и живой силы противника на Степногорском и Ореховском направлениях Запорожского фронта.

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