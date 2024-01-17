Ученые выяснили, как каннабис активирует нейроны аппетита мозга

Исследователи выяснили, как каннабис увеличивает аппетит. Используя технологию визуализации кальция для наблюдения за клетками головного мозга мышей, подвергшихся воздействию испаренного каннабиса, команда ученых обнаружила, что каннабис активирует определенные клетки в гипоталамусе, связанные с ожиданием и потреблением пищи.