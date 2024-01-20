Врач рассказала о действенных способах борьбы с шелушением и покраснением кожи

Холод и непогода часто провоцируют появление на коже признаков аллергии, шелушений и покраснений. Чтобы бороться с такими состояниями, нужно регулярно увлажнять кожу качественными косметическими средствами и соблюдать питьевой режим в течение дня.
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