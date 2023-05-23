В Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц

Мужчина в военной форме изнасиловал двух детей. Об этом сообщает "Царьград". Он подошел к ним возле образовательного учреждения и приказал следовать за ним, отметив, что если они будут сопротивляться, то достанет пистолет и гранаты, пишет ОСН.