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    уже проголосовал. Я пропутинский ватник путинист.Так что голосовал как надо.Давай пять!

О русском мире

Ребе  Ищенко   на  линии.Когда в 2014 году я как-то написал, что «Русский мир» — ещё неустоявшееся понятие, окончательное наполнение которого зависит от нас, ибо в случае его привлекательности через какое-то время и Франция (равно как и любая другая страна) может стать частью «Русского мира», сразу же возникло солидное число критиков из «профессиональных русских», самочинно назначивших себя единственно правильными русскими, и присвоившими право решать, что верно, а что не верно, с точки зрения «истинной русскости».

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