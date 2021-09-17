О русском мире

Ребе Ищенко на линии.Когда в 2014 году я как-то написал, что «Русский мир» — ещё неустоявшееся понятие, окончательное наполнение которого зависит от нас, ибо в случае его привлекательности через какое-то время и Франция (равно как и любая другая страна) может стать частью «Русского мира», сразу же возникло солидное число критиков из «профессиональных русских», самочинно назначивших себя единственно правильными русскими, и присвоившими право решать, что верно, а что не верно, с точки зрения «истинной русскости».