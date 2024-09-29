Анна Хилькевич отказалась от нянь

Многодетная мама и ее муж решили справляться своими силами. Анна с дочкой Машей Соцсети Анны Хилькевич Актриса, которая в середине сентября стала многодетной мамой, вынуждена временно отказаться от помощников: с появлением маленькой Оливии в доме многое поменялось.