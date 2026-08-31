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Регионы России

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Газпром-Медиа Холдинг внедрил единую систему управления корпоративными данными

Газпром-Медиа Холдинг внедрил единую систему управления корпоративными данными

Компания «Газпром-Медиа Холдинг» завершила создание единой системы управления корпоративными данными на базе отечественной ESB-платформы «Интегра» разработчика ООО «Севентек», входящего в бренд «Севен Груп».

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