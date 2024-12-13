Германия заявила, что вопрос о введении европейских войск на Украину не актуален

БЕРЛИН, 13 декабря, ФедералПресс. Штеффен Хебештрайт, официальный представитель правительства Германии, заявил, что в настоящее время вопрос о размещении европейских войск на Украине для обеспечения перемирия не стоит на повестке дня.
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