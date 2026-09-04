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Норвегия поддержит россиян на Шпицбергене после ареста "Профессора Молчанова"

Норвегия поддержит россиян на Шпицбергене после ареста "Профессора Молчанова"

Норвегия окажет поддержку гражданам России, находящимся на острове Шпицберген после ареста научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

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