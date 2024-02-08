Ванилла SU
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Ванилла SU

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Средство для снятия лака портит наши ногти. Чем его можно заменить — рассказываем в статье.

Средство для снятия лака портит наши ногти. Чем его можно заменить — рассказываем в статье.

﻿﻿Даже если у вас есть жидкость для снятия лака, лучше ее заменить. Содержит химические вещества, которые вызывают расслаивание ногтей, трещины на ногтях и сухость кутикулы.

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