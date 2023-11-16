Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Столица России стала лидером в рейтинге мировых мегаполисов Мэр Сергей Собянин сообщил, что в рейтинге мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций Москва заняла почетное первое место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии