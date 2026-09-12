В "Центре" рассказали, как оператор БПЛА сбил "Бабу-ягу" ВСУ над "Прорывом"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Оператор FPV-дрона группировки войск "Центр" сбил тяжелый БПЛА "Баба-яга", который пытался атаковать танк Т-90М "Прорыв" на добропольском направлении СВО.
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