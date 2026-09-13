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Мировое обозрение

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Дайджест за неделю. 13 сентября 2026

Дайджест за неделю. 13 сентября 2026

Неделя выдалась на редкость насыщенной событиями, которые принято называть тектоническими. Начать стоит с саммита БРИКС в Индии, где Владимира Путина встречали овациями.

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