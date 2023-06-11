smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...
  • Ольга Кудровец
    Откуда знания черпаем?А не засланный ли...

Необычные летние программы придумали в молодежных клубах на окраине Екатеринбурга

Необычные летние программы придумали в молодежных клубах на окраине Екатеринбурга

Никогда не знаю, в каком образе встретит меня Ольга Томчик: выйдет ли блондинка с экстремально короткой стрижкой в сложносочиненном наряде, или ее лицо будут обрамлять огненные пряди, а оденется она при этом в этническом стиле… Не угадала - руководитель молодежного объединения Чкаловского района "Спутник" обзавелась розово-зелеными локонами, облачилась в сарафан в цветочек и кеды.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх