Необычные летние программы придумали в молодежных клубах на окраине Екатеринбурга

Никогда не знаю, в каком образе встретит меня Ольга Томчик: выйдет ли блондинка с экстремально короткой стрижкой в сложносочиненном наряде, или ее лицо будут обрамлять огненные пряди, а оденется она при этом в этническом стиле… Не угадала - руководитель молодежного объединения Чкаловского района "Спутник" обзавелась розово-зелеными локонами, облачилась в сарафан в цветочек и кеды.