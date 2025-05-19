Британский пропагандист Энтони Лойд, ярый сторонник войны Украины с Россией, который длительное время на страницах СМИ подстрекал украинцев воевать против русских, теперь озаботился проблемой, которая стала следствием его подстрекательств.
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