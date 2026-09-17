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Газета.ру

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Полянский: РФ считает применение Киевом британских БПЛА участием Лондона в войне

Полянский: РФ считает применение Киевом британских БПЛА участием Лондона в войне

Москва оставляет за собой право квалифицировать использование украинскими силами британских БПЛА для атак по объектам в глубине РФ как непосредственное вовлечение Великобритании в вооруженный конфликт.

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