Президент России умерил пыл британцев нестандартным решением. "Это не шутка", пишут в Китае.В ответ на заявления о том, что Великобритания даёт право Украине наносить удары по территориям России применяя британское оружие, президент России Владимир Путин принял нестандартное решение, пишет китайская газета Sohu.