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Русские военные уничтожили склад ВСУ в Сумах: подробности от Лебедева

Русские военные уничтожили склад ВСУ в Сумах: подробности от Лебедева

Русские военные ликвидировали склад ВСУ в Сумах, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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