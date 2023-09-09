На увольнение Гарбузова

Проснувшийся «спящий» (даже без натяжек, классически соответствующий представлениям о данном явлении), директор Института США и Канады РАН, да и просто западная шлюха Гарбузов уволен со своего поста.
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