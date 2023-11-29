В Каменке завершили ремонт многоквартирного дома на ул. Рокоссовского №35

Этот объект стал уже шестым включенным в список капитального ремонта в Каменке. По информации пресс-службы Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области, проведенные работы включали в себя восстановление фасада, укрепление фундамента и обновление внутридомовых электросетей.