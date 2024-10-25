Ремонт лестниц во Владивостоке: 72 объекта уже отремонтированы, еще 20 ждут до конца года

Власти Владивостока активно работают над улучшением состояния лестниц в городе. В первом полугодии текущего года специалистам Департамента городской среды удалось отремонтировать 72 лестничные клетки, из которых 12 объектов прошли капитальный ремонт, а еще 60 были отремонтированы на местах.
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