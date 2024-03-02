Первый замгубернатора Севастополя Парикин: программа "Время героев" поможет России

Программа "Время героев" позволит ветеранам СВО, солдатам и офицерам, которые сейчас сражаются в действующих частях, продолжить карьеру на гражданских должностях и выйти на ведущие позиции в самых различных областях, считает первый заместитель губернатора города Севастополь Алексей Парикин.