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«Он принёс брачный договор, а она ждала венчания»: почему Любовь Толкалина и Егор Кончаловский так и не дошли до ЗАГСа за 20 лет

«Он принёс брачный договор, а она ждала венчания»: почему Любовь Толкалина и Егор Кончаловский так и не дошли до ЗАГСа за 20 лет

Союз Любови Толкалиной и Егора Кончаловского казался прочным, но за два десятилетия совместной жизни режиссёр и актриса так и не зарегистрировали отношения.

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