Главные персонажи войны Алой и Белой розы. Матери королей: Екатерина Валуа

Статуи королей Англии в Йоркском соборе, начиная от Вильгельма Завоевателя и до Генриха VI Мы сложим вместо золота оружье,К чему оно, коль Генриха не стало?Когда слезами мать младенца вскормит,Край станет озером соленых слез,И женщины одни оплачут мертвых.