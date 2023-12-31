БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Главные персонажи войны Алой и Белой розы. Матери королей: Екатерина Валуа

Главные персонажи войны Алой и Белой розы. Матери королей: Екатерина Валуа

Статуи королей Англии в Йоркском соборе, начиная от Вильгельма Завоевателя и до Генриха VI Мы сложим вместо золота оружье,К чему оно, коль Генриха не стало?Когда слезами мать младенца вскормит,Край станет озером соленых слез,И женщины одни оплачут мертвых.

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